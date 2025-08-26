Овчинский: Жителей ВАО из почти 50 домов переселили по программе реновации
С начала этого года в Восточном административном округе (ВАО) в рамках программы реновации были расселены в новые квартиры жители около 50 старых домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Всего в программу реновации в ВАО включено 1062 дома старого жилого фонда, в которых проживают более 209 тысяч жителей. С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь – в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он добавил, что все участники переселения получили квартиру с лучшей отделкой, а сам процесс происходит в несколько этапов: сначала появляется новостройка на освободившихся площадках, а затем в нее переезжают жители домов, которые планируют расселять.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
