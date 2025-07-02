Овчинский: Жилой комплекс по реновации в рамках КРТ построят на берегу Сходни
Новый жилой комплекс построят на северо-западе Москвы в рамках программы реновации. Под эти цели выделено два участка общей площадью 5,08 гектара в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Их реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Два участка расположены в непосредственной близости друг от друга, хотя их разделяет река Сходня.
«На ее берегах и будет построен новый жилой комплекс в соответствии с высокими стандартами программы реновации. Его общая площадь составит 130,6 тысячи квадратных метров, а площадь квартир – ориентировочно 81 тысячу “квадратов”. За счет размещения на первых этажах магазинов, кафе и других предприятий малого и среднего бизнеса здесь также будет создано около 500 рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он отметил выгодное расположение участков, предназначенных для строительства жилого комплекса. Они находятся всего в четверти часа ходьбы от памятника природы «Сходненский ковш», невдалеке проходит Волоколамское шоссе. Кроме того, рядом уже есть несколько школ, детских садов и медицинских учреждений. Территорию ждет дополнительное благоустройство, там будут созданы зоны для прогулок и отдыха, оборудованы детские и спортивные площадки. Проект должен быть реализован в полном объеме за шесть лет.
Программа КРТ предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. В данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысяч гектаров. Программа запущена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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