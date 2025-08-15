Овчинский: Завершается возведение надземной части дома по реновации в Бабушкинском районе
На северо-востоке столицы завершается возведение надземной части нового многоквартирного дома, строящегося по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский. Новостройка расположена на улице Летчика Бабушкина.
«В районе Бабушкинский возводится новостройка на 88 квартир с готовой улучшенной отделкой, большая часть из которых – двухкомнатные. Общая жилая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. Придомовая территория будет комплексно благоустроена и озеленена. Во дворе оборудуют уютную детскую площадку, а для взрослых – свою зону отдыха», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, новый дом расположен в шаговой доступности от станции метро «Бабушкинская», рядом находятся также социальные учреждения, детские сады и школы.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что в настоящее время на объекте завершаются монолитные работы по возведению надземной части жилого комплекса. На первом этаже здания разместят магазины, пункты выдачи заказов, аптеки и другие объекты инфраструктуры. В квартирах все лоджии будут с готовым остеклением.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за восемь лет.
