Овчинский: Заняты 14 нежилых помещений по программе реновации в Хорошево-Мневниках

Предприниматели используют 14 помещений под объекты социально-бытового назначения в построенных по программе реновации ветхого жилья домах в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Одна из ключевых задач программы реновации — создание комфортной городской среды для горожан. На нежилых первых этажах открываются частные клиники, аптеки, кафе, магазины и многое другое.

В Хорошево-Мневниках под заселение уже передали пять новых домов. «В шести помещениях открылись управляющие компании, в трех — торговые точки, в двух оказывают бытовые услуги. Еще в трех помещениях открылись ветаптека, кафе и пункт выдачи заказов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего по программе построят порядка 8000 нежилых помещений, в них создадут свыше 200 тысяч рабочих мест.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.

