Овчинский: В ЖК на Загорьевской улице по реновации переехали более 60 семей

Свыше 60 семей переехали в новый дом на Загорьевской улице (район Бирюлево Восточное), построенный по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Всего в районе Бирюлево Восточное будут расселены 17 домов, в них живут порядка 1900 москвичей.



«Осмотр квартир в новостройке на Загорьевской улице стартовал в июне этого года. В односекционном жилом комплексе 108 квартир общей площадью более шести тысяч квадратных метров. На сегодня 63 семьи уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Сквозной проход ведет во внутренний двор и на улицу с гостевой парковкой. Переезжающим в новые квартиры жильцам Москва бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о том, как реализация программы реновации изменила столичные районы. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

