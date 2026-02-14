Овчинский: В Зеленограде построили дом по реновации
Новый жилой комплекс по программе реновации возвели в Зеленограде в районе Крюково, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, жилой комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности, образующих закрытый двор. Площадь новостройки превышает 60 тысяч квадратных метров.
«Дом разделен на восемь секций, в нем 580 квартир, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет более 35 тысяч квадратных метров. В квартирах выполнена улучшенная отделка. Новостройка находится в шаговой доступности от станции Зеленоград – Крюково третьего Московского центрального диаметра. Рядом есть детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и аптеки», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В подъездах нового ЖК нет порогов и ступеней, поскольку предусмотрена безбарьерная среда. В доме смонтировано 20 современных лифтов различной грузоподъемности.
При отделке новостройки были использованы композитные панели с узорчатым рельефом и керамогранитная плитка. Внешние фасады, обращенные на улицу, выполнены в ярких терракотовых и бежево-красных оттенках. Со стороны двора стены отделаны в жемчужно-белых и серо-бежевых оттенках.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации вдвое. Он также сообщал, что программа реновации в городе выполнена уже более чем на четверть.
