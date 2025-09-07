Овчинский: В Выхино-Жулебино под заселение передали пять новостроек по реновации

В московском районе Выхино-Жулебино передали под заселение уже пять новостроек по программе реновации, заявил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Сейчас в новые здания переехали или находятся в процессе переселения около 1,5 тысячи семей. Всего в Выхине-Жулебине по программе реновации планируется расселить 60 старых домов, что позволит обеспечить квартирами около 5,8 тысячи семей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как подчеркнул Овчинский, жилые комплексы, в которых спроектировано свыше 1,6 тысячи квартир, расположены в районе с развитой инфраструктурой. Рядом с жилыми домами находятся остановки общественного транспорта, и вся необходимая инфраструктура, включая учреждения образования и здравоохранения.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, позволит расселить более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

