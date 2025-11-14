Овчинский: В ЮВАО демонтировали 16 домов по программе реновации

В Рязанском районе столицы снесли 16 старых жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, жители, которые там проживали, уже переехали в новые квартиры.

Работы по демонтажу зданий проводились с использованием технологии «умный снос», благодаря чему процесс разбора строений проводился экологично и безопасно.

«С начала реализации программы реновации в Рязанском районе полностью расселили и демонтировали 16 домов. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский отметил, что всего в Рязанском районе по программе реновации предстоит расселить более 70 домов старого жилого фонда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

