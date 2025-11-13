Овчинский: В ЦАО по проекту КРТ реорганизуют четыре участка

По проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Красносельском и Басманном районах столицы реорганизуют четыре участка площадью почти три гектара, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Город одобрил проект комплексного развития четырех участков общей площадью 2,94 гектара в Красносельском и Басманном районах. На трех из них, расположенных на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, построят более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице зарезервируют для городских нужд», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На территории под КРТ также сохранят два коммунальных объекта - распределительную трансформаторную подстанцию и центральный тепловой пункт. Реализацию проекта планируют на ближайшие шесть лет.

Один из участков расположен на Русаковской улице, два – на улице Леснорядской, еще один – в Посланниковом переулке.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новое жилье по реновации экономит до 40% энергоресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

