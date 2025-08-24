Овчинский: В Солнцеве построили здание с офисами и развлекательным центром
В Западном административном округе Москвы появился новый многофункциональный центр площадью шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики города Москвы, Владислав Овчинский.
Здание расположено в 12 минутах ходьбы от станции метро «Солнцево» - рядом с ТРЦ «Небо», построенным в 2021 году на первом этапе строительства. Административное здание построено на втором этапе.
«В здании на улице Авиаторов четыре наземных этажа. Первый займут магазины и ресторан. На втором этаже предусмотрено свыше полутора тысяч квадратных метров под офисы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он добавил, что на третьем этаже разместится развлекательная зона с тренажёрным залом, спортивным питанием, пространством для групповых занятий и спа-зоной, включающей сауну и хамам. Четвёртый этаж — технический. Для автомобилей предусмотрена наземная парковка на 360 мест, отметил Овчинский.
Фасады здания отделаны сэндвич-панелями, энергоэффективными витражами и керамогранитом. Внутренние помещения оформлены в стиле минимализма с использованием современных, безопасных и качественных материалов, с учётом удобства всех посетителей.
