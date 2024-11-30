Овчинский: В Ростокино завершили строительство многофункционального комплекса

На северо-востоке Москвы завершено возведение многофункционального комплекса рядом с городским вокзалом «Ботанический сад», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Он отметил, что рядом с вокзалом «Ботанический сад» теперь появился торгово-офисный комплекс, включающий в себя торговую галерею и бизнес-центр.



«Площадь объекта – около 90 тысяч квадратных метров. Торгово-развлекательный центр занял четыре этажа МФК «Ботаника», где расположатся супермаркет, разнообразные магазины, детский центр, фитнес-клуб и фудхолл. Под торговым центром находится подземная парковка для посетителей на 249 мест. С 4-го по 18-й этаж разместятся офисы», – подчеркнул Овчинский.



По его словам, восемнадцатиэтажное здание возведено застройщиком в рамках программы создания мест приложения труда. Так, теперь там появится около четырех с половиной тысяч рабочих мест, а более тысячи из них откроют благодаря городской поддержке.



МФК «Ботаника» позволит местным жителям посещать спортивные занятия, ходить на работу, и совершать покупки недалеко от дома.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве коммерческих, социальных и административных объектов в Москве.

