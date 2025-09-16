Овчинский: В регионах запущено тестирование сервиса «Цифровой нормоконтроль»

Межрегиональное тестирование столичного сервиса «Цифровой нормоконтроль», который был разработан Центром искусственного интеллекта в градостроительстве, началось летом 2025 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Этот проект — важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, тестирование сервиса может быть расширено на всю Россию, пока оно происходит в ограниченном режиме. В проекте участвуют Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области, а также республики Карелия и Дагестан и Хабаровский и Пермский края.

Система «Цифровой нормоконтроль» — это автоматическая проверка пилотной и рабочей документации. Она проверяет, соответствует ли все требованиям ГОСТ Р 21.101-2020. Для этой работы используется искусственный интеллект. Регионы-участники уже согласовали дорожную карту проекта, а также сформировали рекомендации по доработке сервиса. Эта разработка является частью стратегии Департамента градостроительной политики Москвы по внедрению технологий в строительную отрасль, а также создания единых стандартов качества в Москве и за ее пределами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, которое подразумевает распространение лучших московских технологий в другие субъекты Российской Федерации, во время XXVIII Петербургского международного экономического форума.

