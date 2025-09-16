Овчинский: В регионах запущено тестирование сервиса «Цифровой нормоконтроль»
Межрегиональное тестирование столичного сервиса «Цифровой нормоконтроль», который был разработан Центром искусственного интеллекта в градостроительстве, началось летом 2025 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Этот проект — важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, тестирование сервиса может быть расширено на всю Россию, пока оно происходит в ограниченном режиме. В проекте участвуют Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области, а также республики Карелия и Дагестан и Хабаровский и Пермский края.
Система «Цифровой нормоконтроль» — это автоматическая проверка пилотной и рабочей документации. Она проверяет, соответствует ли все требованиям ГОСТ Р 21.101-2020. Для этой работы используется искусственный интеллект. Регионы-участники уже согласовали дорожную карту проекта, а также сформировали рекомендации по доработке сервиса. Эта разработка является частью стратегии Департамента градостроительной политики Москвы по внедрению технологий в строительную отрасль, а также создания единых стандартов качества в Москве и за ее пределами.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, которое подразумевает распространение лучших московских технологий в другие субъекты Российской Федерации, во время XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске задержали подозреваемую в подрыве Транссиба
- Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
- Психолог объяснил, почему альфа-самцы сегодня проигрывают масикам и скуфам
- СМИ: Певице Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию
- Россиянам посоветовали готовиться к дорогому пиву в магазинах
- Алиев: Баку хочет мира, но должен быть готов к войне
- В Запорожской области ВСУ атаковали дроном скорую помощь
- Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта
- СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
- Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru