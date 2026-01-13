Овчинский: В районе Аэропорт появится дом по программе реновации
В северной части Москвы появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Соответствующие корректировки внесены в правила землепользования и застройки для участка по адресу: Большой Коптевский проезд, владение14, корпус4. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«На земельном участке площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью девять тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Локация выбрана удачно: район уже имеет сложившуюся застройку и развитую инфраструктуру, а до станции метро «Аэропорт» (Замоскворецкая линия) можно дойти пешком. Территория вокруг дома будет благоустроена: там оборудуют зоны для отдыха, детские игровые площадки и пространства для спортивных занятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт переселения в новый дом на Родниковой улице — также в рамках программы реновации. Подробные сведения о программе доступны на официальном портале mos.ru.
Программа реновации была принята в августе 2017года. Её реализация затронет порядка миллиона москвичей — предстоит расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы выполнения программы.
Москва занимает ведущие позиции среди регионов по масштабам жилищного строительства. Активные темпы возведения нового жилья согласуются с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
