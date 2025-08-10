Овчинский: В новостройке по реновации в СВАО завершаются работы нулевого цикла
На северо-востоке столицы в районе Алексеевский продолжается строительство многоквартирного жилого дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Жилой комплекс возводится на улице Константинова, земельный участок № 2, расселенного в рамках программы реновации.
«В районе Алексеевский ведется строительство двухсекционного дома по программе реновации. В нем предусмотрено 196 квартир, суммарная площадь которых превысит 11 тысяч квадратных метров, в каждой квартире выполнят чистовую отделку», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский отметил, что три квартиры адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан. Глава ведомства также добавил, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят. В доме будет создана безбарьерная среда, во дворе разместят детскую и спортивную площадки, а также зону для тихого отдыха. Новостройка расположена в благоустроенной инфраструктурной зоне — рядом находятся станции метро «ВДНХ» и «Алексеевская», школы, детские сады, скверы, парки, а также культурные, торговые и развлекательные центры. На данный момент на объекте завершаются монолитные работы подземной части здания, началось возведение надземной части, добавил Овчинский.
Овчинский также отметил, что в доме будет создана безбарьерная среда для удобства всех жителей: в подъездах не предусмотрены пороги и ступени, вместо лестниц установлены современные лифты. Для хранения колясок, велосипедов, самокатов и других вещей после прогулки предусмотрено специальное помещение — колясочная.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение увеличить темпы реализации программы в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории
- Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
- «Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа
- Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
- Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
- Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
- Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
- «Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
- «Спартак» начал поиск нового главного тренера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru