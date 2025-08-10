Овчинский: В новостройке по реновации в СВАО завершаются работы нулевого цикла

На северо-востоке столицы в районе Алексеевский продолжается строительство многоквартирного жилого дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Жилой комплекс возводится на улице Константинова, земельный участок № 2, расселенного в рамках программы реновации.



«В районе Алексеевский ведется строительство двухсекционного дома по программе реновации. В нем предусмотрено 196 квартир, суммарная площадь которых превысит 11 тысяч квадратных метров, в каждой квартире выполнят чистовую отделку», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Овчинский отметил, что три квартиры адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан. Глава ведомства также добавил, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят. В доме будет создана безбарьерная среда, во дворе разместят детскую и спортивную площадки, а также зону для тихого отдыха. Новостройка расположена в благоустроенной инфраструктурной зоне — рядом находятся станции метро «ВДНХ» и «Алексеевская», школы, детские сады, скверы, парки, а также культурные, торговые и развлекательные центры. На данный момент на объекте завершаются монолитные работы подземной части здания, началось возведение надземной части, добавил Овчинский.



Овчинский также отметил, что в доме будет создана безбарьерная среда для удобства всех жителей: в подъездах не предусмотрены пороги и ступени, вместо лестниц установлены современные лифты. Для хранения колясок, велосипедов, самокатов и других вещей после прогулки предусмотрено специальное помещение — колясочная.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение увеличить темпы реализации программы в два раза.

