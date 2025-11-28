Овчинский: В Москве в рамках проекта КРТ построят новые дома в Черёмушках
В Москве утвердили проект планировки территории в районе Черёмушки, где в дальнейшем предполагается построить новые многоквартирные дома общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
«В районе Черемушки на Херсонской улице утвержден проект планировки территории, в границах которой будет воплощен проект КРТ. Так, на участке площадью 1,17 гектара построят жилые дома для реализации программы реновации. Площадь квартир в новостройках составит 26,16 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Это позволит обеспечить новым жильем около 800 жителей Москвы.
Овчинский рассказал, что в новых домах предполагается построить подземные парковки, а на участке рядом с ними - центральный тепловой пункт и трансформаторную подстанцию. Поблизости от новостроек находятся школы, детские сады, парки и магазины.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новые дома по программе реновации экономят до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над селением в Северной Осетии сбили БПЛА
- В Кремле отказались раскрывать все параметры плана по Украине
- Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке без таблеток
- Отец рэпера Macan рассказал, что его сын отправился в армию
- «Турист не заметит»: Зачем в России расширят налог на сдачу частных домов
- В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе
- Лукьяненко рассказал, как создать российскую «Нобелевку» по литературе
- На юге Москвы загорелось административно-складское здание
- «Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
- Путин 4-5 декабря посетит Индию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru