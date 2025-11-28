Овчинский: В Москве в рамках проекта КРТ построят новые дома в Черёмушках

В Москве утвердили проект планировки территории в районе Черёмушки, где в дальнейшем предполагается построить новые многоквартирные дома общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.

«В районе Черемушки на Херсонской улице утвержден проект планировки территории, в границах которой будет воплощен проект КРТ. Так, на участке площадью 1,17 гектара построят жилые дома для реализации программы реновации. Площадь квартир в новостройках составит 26,16 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Это позволит обеспечить новым жильем около 800 жителей Москвы.

Овчинский рассказал, что в новых домах предполагается построить подземные парковки, а на участке рядом с ними - центральный тепловой пункт и трансформаторную подстанцию. Поблизости от новостроек находятся школы, детские сады, парки и магазины.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новые дома по программе реновации экономят до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.

