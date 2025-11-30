Овчинский: В Москве в районе Проспект Вернадского построили 10 ЖК по реновации

С начала реализации программы реновации на западе Москвы в районе Проспект Вернадского возвели 10 новых ЖК на 2,5 тысячи квартир, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что шесть новых домов построили на улице Проспект Вернадского, еще по одной новостройке — на Ленинском проспекте, а также на улицах Лобачевского, Михаила Певцова и Воейкова. Площадь жилья превышает 140 тысяч квадратных метров, добавил министр.

«10 квартир адаптированы для маломобильных жильцов. Придомовая территория благоустроена, включая озеленение», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Чиновник напомнил, что после возведения новостроек их передают под заселение жителям, которые переезжают в новые квартиры в своем же районе.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации вдвое.