Овчинский: В Москве в Парке Горького установили гигантского кота
Новое детское игровое пространство появилось в Парке Горького рядом с Голицынским прудом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
С 2014 года на этом месте находилась площадка «Морские приключения», но после 11-лет эксплуатации было принято решение обновить локацию и создать современное место для игр.
«Ключевой элемент детского пространства – гигантский кот 17 на 22 и высотой четыре метра. Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, благодаря продуманной конструкции, дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов. Овчинский также отметил, что внутри кота установлена переговорная труба, а рядом целый амфитеатр из дубовых пеньков, круглые батуты с подсветкой и тройные качели.
Новое пространство в парке дополнит уже существующие и позволит детям разнообразить сценарии игры. Проект реализован девелопером ПИК в партнерстве с Центральным Парком им. М. Горького.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянке грозит семь лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС
- Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем
- Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
- Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
- Военкор Котенок опубликовал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе
- Бутман: Эстрадная и академическая музыка должны быть на одном уровне
- Астрофизик: «Аномальная эволюция» началась на межзвездном объекте 3I/ATLAS
- Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- Вдова Кирка впервые публично выступила после его убийства
- Соучастница убийства адвоката Маркелова Хасис вышла на свободу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru