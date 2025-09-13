Овчинский: В Москве в Парке Горького установили гигантского кота

Новое детское игровое пространство появилось в Парке Горького рядом с Голицынским прудом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

С 2014 года на этом месте находилась площадка «Морские приключения», но после 11-лет эксплуатации было принято решение обновить локацию и создать современное место для игр.

«Ключевой элемент детского пространства – гигантский кот 17 на 22 и высотой четыре метра. Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, благодаря продуманной конструкции, дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов. Овчинский также отметил, что внутри кота установлена переговорная труба, а рядом целый амфитеатр из дубовых пеньков, круглые батуты с подсветкой и тройные качели.

Новое пространство в парке дополнит уже существующие и позволит детям разнообразить сценарии игры. Проект реализован девелопером ПИК в партнерстве с Центральным Парком им. М. Горького.