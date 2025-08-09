Овчинский: В Москве в Нагатинском Затоне завершилось строительство делового квартала
В районе Нагатинский Затон на юге Москвы завершили строительство делового квартала с видом на Москву-реку и развлекательный комплекс «Остров Мечты». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он отметил, что новый бизнес-центр, девелопером которого выступила компания «Regions Development», находится на проспекте Андропова. Вблизи него расположена станция метро «Технопарк» и проходят транспортные развязки на проспекте Андропова и Третьем транспортном кольце.
«Квартал состоит из шести корпусов переменной этажности общей площадью более 20,3 тысячи квадратных метров. В них разместили комфортные офисы и помещения для отдыха. Кроме того, там создали художественную галерею современного искусства. Ее смогут посещать все желающие», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Кроме того, добавил чиновник, в зданиях нового комплекса с современными инженерными системами и коммуникациями на первых этажах открыли заведения общепита и магазины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять больше внимания объектам деловой инфраструктуры в городе.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru