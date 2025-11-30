Овчинский: В Москве в Нагатино-Садовниках по проекту КРТ построят жилой квартал

На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники по проекту КРТ возведут жилой квартал на улице Речников на участке площадью свыше 10 Га. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, за семь лет там построят более 248 тысяч квадратных метров недвижимости. Отмечается, что рядом с объектом есть образовательные учреждения, поликлиники, магазины, а также причал регулярного речного пассажирского маршрута №2 «Нагатинский Затон» и одноименная станция БКЛ метро.

«Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тысячи квадратных метров, из которых 73,3 тысячи "квадратов" выделят для программы реновации», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Чиновник добавил, что на первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях новых зданий разместят предприятия малого бизнеса. Там также оборудуют многофункциональный комплекс с паркингом на 295 машино-мест. В результате реализации проекта будет создано около 680 рабочих мест, отметил Овчинский.

В настоящий момент по поручению столичного мэра Сергея Собянина в городе на разных стадиях реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи Га.