Овчинский: В Москве в Нагатино-Садовниках по проекту КРТ построят жилой квартал
На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники по проекту КРТ возведут жилой квартал на улице Речников на участке площадью свыше 10 Га. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
По его словам, за семь лет там построят более 248 тысяч квадратных метров недвижимости. Отмечается, что рядом с объектом есть образовательные учреждения, поликлиники, магазины, а также причал регулярного речного пассажирского маршрута №2 «Нагатинский Затон» и одноименная станция БКЛ метро.
«Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тысячи квадратных метров, из которых 73,3 тысячи "квадратов" выделят для программы реновации», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Чиновник добавил, что на первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях новых зданий разместят предприятия малого бизнеса. Там также оборудуют многофункциональный комплекс с паркингом на 295 машино-мест. В результате реализации проекта будет создано около 680 рабочих мест, отметил Овчинский.
В настоящий момент по поручению столичного мэра Сергея Собянина в городе на разных стадиях реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи Га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД РФ рассказало о схемах обмана на китайских маркетплейсах
- Онищенко предостерёг россиян от поездок в теплые страны на Новый год
- Минобороны: Штурмовики ВС РФ зашли в Гришино ДНР
- Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК
- Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 146
- Ким Чен Ын поставит новую задачу перед ВВС КНДР
- Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов
- СМИ: В Москве проходит церемония прощания с актером Всеволодом Шиловским
- ООН: В мире с голодом столкнулись 735 млн человек
- МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru