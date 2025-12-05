Овчинский: В Москве в декабре будет четыре приема граждан по вопросам реновации

В столице в декабре запланированы 4 приема граждан по вопросам реновации, на которых участники программы смогут получить индивидуальные консультации от представителей профильных ведомств. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По его словам, встречи пройдут в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Записаться на прием необходимо заранее по телефону горячей линии: +7 (495) 548-20-80.



«18 декабря участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации. Также можно будет узнать общую информацию о ходе реализации программы и об особенностях законодательного регулирования. А 25 декабря расскажут москвичам, участвующим в программе реновации, о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах со сложившейся городской инфраструктурой», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



19 декабря на вопросы жителей ответит представитель столичного департамента городского имущества города Москвы, а 23 декабря – Московского фонда реновации жилой застройки.



Такая форма общения оказалась востребована жителями, поэтому тематические приемы будут проводиться и в 2026 году.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

