Овчинский: в Москве пройдет бесплатный мастер-класс по созданию 3D-моделей

25 августа состоится бесплатный онлайн мастер-класс по созданию 3D-моделей для архитектурно-градостроительных решений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Как отметил Овчинский, мероприятие, организованное Департаментом градостроительной политики, ориентировано на архитекторов, проектировщиков и специалистов по разработке 3D-моделей.

«Подобные мастер-классы помогают специалистам отрасли осваивать передовые инструменты, избегать ошибок и создавать качественную городскую среду», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, программа мастер-класса охватывает все основные аспекты подготовки 3D-моделей в рамках архитектурно-градостроительного регулирования. Главная задача занятий — научить участников создавать качественные 3D-модели объектов капитального строительства, которые требуются для получения свидетельства об утверждении архитектурного решения.

