Овчинский: В Москве на Зеленом проспекте построят еще один дом по реновации

В столице в районе Перово возведут еще один жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Площадь объекта на Зеленом проспекте составит свыше 4,3 Га. Вблизи новостройки находится станция метро «Перово» Калининской линии, добавил чиновник.

«Предельная площадь квартир составит свыше 73 тысяч квадратных метров, нежилая наземная площадь — примерно четыре тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Министр отметил, что придомовую территорию благоустроят и возведут там детские и спортплощадки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что дома, возведенные в рамках реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.