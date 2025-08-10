Овчинский: В Москве на Окской улице по проекту КРТ построят жилье для реновации

В Москве в Рязанском районе по проекту КРТ возведут новостройку в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, на участке на Окской улице площадью 0,75 гектара возведут жилой дом с общей площадью квартир около 14,8 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем примерно 500 москвичей, отметил чиновник.

«На первом этаже разместят предприятия бытового обслуживания и доставки, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию благоустроят, организуют современное уличное освещение», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Указанный участок находится вблизи станции «Окская» Некрасовской линии московского метрополитена, а также «Рязанского проспекта» Таганско-Краснопресненской линии. Кроме того, около будущего ЖК есть образовательные и медицинские учреждения, два театра, магазины, заведения общепита и парки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о пятилетии программы КРТ в городе.