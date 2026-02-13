Овчинский: В Москве демонтировали 24 дома в районе Фили-Давыдково

В Москве с начала реализации программы реновации в районе Фили-Давыдково демонтировали 24 дома старого жилого фонда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При демонтаже зданий была применена технология «умного сноса», при которой дом безопасно разбирается по частям, а строительный мусор сортируется и отправляется на переработку.

«За все время реализации программы реновации в районе Фили-Давыдково полностью расселили 28 зданий старого жилого фонда, из них 24 объекта снесли. Около 1,9 тысячи семей уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На месте сноса уже построены четыре новых многоквартирных дома с общей жилой площадью более 49 тысяч квадратных метров, а ещё два возводятся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

