Овчинский: В Лосиноостровском районе появится жилой квартал по программе КРТ

Новостройки и объект медицинских услуг построят в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа столицы в соответствие с одобренным городом проектом комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Проект КРТ в Лосиноостровском районе предусматривает реорганизацию участка площадью 3,64 га. В течение шести лет назначенный городом оператор построит здесь около 111 тысяч кв м недвижимости», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, практически 90% общего объема строительства придется на жилье по программе реновации. Ее площадь достигнет почти 99 тысяч кв м. Для нужд новых домов также возведут поликлинику на 360 пациентов в одну смену, что создаст около 380 рабочих мест, добавил он.

Новостройки помогут двум тысячам москвичам переехать. К их услугам также появятся подземное парковочное пространство, спортивные и детские площадки. Район обладает отличной транспортной доступностью: неподалеку расположена станция «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее глава столицы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

