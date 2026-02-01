Овчинский: В Краснопахорском районе оборудуют насосную станцию

В Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы возведут канализационно-насосную станцию в рамках изменения правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в деревне Шаганино на свободном участке площадью 0,09 Га построят инженерное сооружение в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Новая станция обеспечит стабильную и бесперебойную работу системы водоотведения в районе, что повысит уровень надежности коммунальной инфраструктуры для каждого дома», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

По его словам, производительность проектируемой насосной станции составит 2 тысячи кубических метров в сутки.

К правилам землепользования и застройки относят требования, регулирующие использование участков. Они определяют, какие виды деятельности разрешается осуществлять в определенных местах, и какие требования необходимо соблюдать при проектировании и возведении объектов.