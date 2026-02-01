Овчинский: В Котловке начали строить жилой комплекс по программе реновации
В районе Котловка Юго-Западного административного округа Москвы началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Котловка – третий район в ЮЗАО по числу домов, вошедших в программу реновации. На улице Винокурова, земельный участок 22/1, мы начинаем строительство жилого комплекса из четырех корпусов разной этажности», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Общая площадь зданий составит почти 80 тысяч квадратных метров. В доме будет 758 квартир, из них 11 специально адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 47 тысяч квадратных метров. На данный момент на площадке ведётся разработка котлована и устройство фундаментной плиты.
Овчинский отметил, что новостройка появится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены школы и детские сады, поликлиники для взрослых и детей, два крупных торгово-развлекательных центра, а также парк «Коршуниха». В пешеходной доступности находятся станции метро «Академическая» и МЦК «Крымская».
Кроме того, дворовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе будет две отдельные детские игровые площадки для разных возрастов с безопасным прорезиненным покрытием, а также спортивная зона и пространство для тихого отдыха.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу вдвое увеличить темпы реализации программы.
