Овчинский: В Хорошевском районе появится здание для организации ЖКХ по проекту КРТ
В Хорошевском районе столицы в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет возведено здание здание коммунально-складского назначения общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, добавив, что проект решения представлен на сайте правительства Москвы.
Участок разместился на улице Зорге, неподалеку от Хорошевского шоссе и Хорошево Московского центрального кольца (МЦК).
«Проект решения о комплексном развитии территории площадью 6,41 гектара в Хорошевском районе предусматривает возведение объектов коммунально-складского назначения общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. В построенных сооружениях разместятся базы, обслуживающие жилой и дорожный фонды, а именно ГБУ “Автомобильные дороги” и ГБУ “Жилищник” районов Сокол и Хорошевский Северного административного округа», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, прилегающую территорию ждет озеленение и благоустройство.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.
В рамках реализации программы КРТ на территориях бывших промзон и неэффективно используемых участках появляются новые городские кварталы. На сегодняшний день в Москве реализуются 336 проектов КРТ.
