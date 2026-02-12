Овчинский: В Филях появился жилой комплекс по программе реновации

В столичном районе Фили-Давыдково закончилось возведение новостройки общей площадью в 32 тысячи кв м по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Жилой комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности, объединенных одноэтажной пристройкой, дворовым пространством и подземным паркингом. В нем 302 квартиры общей площадью около 17 тысяч кв м. Четыре из них адаптированы для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



В районе оборудована придомовая территория, где находятся детская и спортивная площадки, места для тихого отдыха, а в округе в пешей доступности находятся школы, больницы, детские сады, магазины и аптеки. Новый ЖК расположен поблизости от станций метро территории проведено комплексное благоустройство: оборудованы детская и спортивная площадки, место для тихого отдыха. Вблизи расположены станции метро «Пионерская», «Филевский парк» и «Славянский бульвар», а также неподалеку от одноименной платформы первого Московского центрального диаметра, добавил Овчинский.



Новостройка располагается по адресу: улица Пивченкова дом 1. Она была построена по индивидуальному проекту, главная черта которого — светлая арочная конструкция, которая соединяет сразу три корпуса. У первого этажа имеется витражное остекление, а фасады облицованы бетонной плиткой и хризотилцементных и фиброцементными панелями в природных цветах.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза и сообщил, что уже почти 260 тысяч москвичей въехали в новое жилье или находятся в процессе переезда.

