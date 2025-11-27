Овчинский: В Филимонковском районе завершилось остекление детского сада
Остекление детского сада на 350 мест было завершено в Новомосковском административном районе Москвы. Строители также завершают закрытие теплового контура здания, что поможет перейти к фасадным работам. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Для остекления здания, рассчитанного на 14 групповых ячеек, установлено 105 светопрозрачных конструкций, включая витражи. Окна с угольно-серым пластиковым профилем обеспечат оптимальный уровень естественного освещения. В групповых помещениях пол покроют травмобезопасным линолеумом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр отметил, объект будет готов до конца 2026 года, а после окончания работ застройщик передаст детский сад в столичную систему дошкольного образования.
Строительство идет в Филимонковском районе, а новое здание станет седьмым в микрорайоне и появится по адресу: улица Лаптева, земельный участок 2. На первом этаже будут расположены четыре групповые ячейки с отдельными спальнями с пищеблоком, буфетами, медицинским и процедурным кабинетом. На втором этаже расположится кабинет для развивающих занятий, а на третьем этаже многофункциональный физкультурный зал и кабинет для коррекционно-развивающих занятий.
Первый этаж детского сада включает четыре групповые ячейки с отдельными спальнями и буфетами. Кроме того, здесь находятся пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также служебно-бытовые помещения. Второй этаж отведен под пять групповых ячеек, музыкальный зал и кабинет для развивающих занятий. На третьем этаже разместятся еще пять групповых ячеек, многофункциональный физкультурный зал и кабинет для коррекционно-развивающих занятий.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru