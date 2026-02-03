Овчинский: В феврале ДГП проведет прием граждан по вопросам реновации

В феврале 2026 года в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации пройдут четыре приема жителей. В консультациях примут участие представители Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Персональные консультации с участием представителей ведомств, задействованных в реализации программы, способствуют конструктивному диалогу между городом и жителями. Получить разъяснения от специалистов Департамента градостроительной политики можно будет 18 и 19 февраля», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Важная часть при реализации программы реновации — это сопровождение москвичей на всех этапах переезда. Они могут обратиться за помощью в Общественный штаб по любым вопросам, начиная от уточнения сроков и оформления необходимых документов до разбора сложных индивидуальных ситуаций, добавил Овчинский.

Чтобы получить консультацию, необходимо предварительно записаться на бесплатный прием. Он осуществляется на площадке Штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3 с.1.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

