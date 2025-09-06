Овчинский: В Донском районе Москвы расселили пять домов в рамках реновации

В ходе реализации программы реновации были расселены пять старых домов в Донском районе Южного административного округа столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, программа реновации в Донском районе будет продолжена, так как всего в ней участвуют жители 25 домов. 4,9 тысяч москвичей получат новые квартиры, уточнил он.

После расселения жилье из старого фонда разбирают по технологии «умный снос». Это позволяет построить современные жилые комплексы, которые обладают благоустроенной территорией и всей необходимой инфраструктурой.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

