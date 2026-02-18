Овчинский: В Алексеевском районе реорганизуют три участка по КРТ

В Алексеевском районе Москвы стартует реорганизация трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь территории под редевелопмент составит 1,7 гектара. Проект решения опубликован на портале mos.ru, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, программа КРТ направлена не только на обновление недвижимости, но и на создание комфортной городской среды через благоустройство общественных пространств.

«Подобный проект проработан в Алексеевском районе. В границы подлежащей редевелопменту территории вошли три участка общей площадью 1,7 гектара. На площадке на Ярославской улице построят улично-дорожную сеть и оборудуют плоскостную парковку на 92 машино-места. Две другие, расположенные ближе к улице Космонавтов, отведут под комплексное благоустройство. На одном из участков также сохранят тепловые пункты. Реализация проекта КРТ займет три года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участки расположены в Северо‑Восточном административном округе рядом с проспектом Мира, в пешей доступности от станции метро «ВДНХ». Вблизи находятся жилые дома, школа, детский сад, объекты торговли и услуг, а также парк «Алексеевская горка».

Программа КРТ активно преобразует бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки в современные городские пространства, органично вписывающиеся в структуру столицы. Сейчас в Москве ведется работа над почти 400 проектами КРТ на общей площади около 4,5 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в Алексеевском районе в рамках программы реновации построят новый жилой дом. Он появится на Новоалексеевской улице и займет площадь до 11 тысяч квадратных метров. Территория вокруг здания будет благоустроена.

