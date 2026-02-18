Овчинский: В Алексеевском районе реорганизуют три участка по КРТ
В Алексеевском районе Москвы стартует реорганизация трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь территории под редевелопмент составит 1,7 гектара. Проект решения опубликован на портале mos.ru, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
По его словам, программа КРТ направлена не только на обновление недвижимости, но и на создание комфортной городской среды через благоустройство общественных пространств.
«Подобный проект проработан в Алексеевском районе. В границы подлежащей редевелопменту территории вошли три участка общей площадью 1,7 гектара. На площадке на Ярославской улице построят улично-дорожную сеть и оборудуют плоскостную парковку на 92 машино-места. Две другие, расположенные ближе к улице Космонавтов, отведут под комплексное благоустройство. На одном из участков также сохранят тепловые пункты. Реализация проекта КРТ займет три года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Участки расположены в Северо‑Восточном административном округе рядом с проспектом Мира, в пешей доступности от станции метро «ВДНХ». Вблизи находятся жилые дома, школа, детский сад, объекты торговли и услуг, а также парк «Алексеевская горка».
Программа КРТ активно преобразует бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки в современные городские пространства, органично вписывающиеся в структуру столицы. Сейчас в Москве ведется работа над почти 400 проектами КРТ на общей площади около 4,5 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Кроме того, в Алексеевском районе в рамках программы реновации построят новый жилой дом. Он появится на Новоалексеевской улице и займет площадь до 11 тысяч квадратных метров. Территория вокруг здания будет благоустроена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн после ДТП продолжит реабилитацию в Москве
- СМИ: Задержана министр культуры Башкирии
- Захарова: Украина точечно совершает теракты против детей
- Ватикан не будет участвовать в Совете мира
- Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
- Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
- «Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол
- Швыдкой назвал невозможной культурную жизнь Европы без русских артистов
- Huawei зарегистрировала два товарных знака в РФ
- Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru