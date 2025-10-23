Овчинский: У метро «Рижская» построят гостиницу в рамках КРТ
В Мещанском районе столицы, неподалеку от метро «Рижская» будет реализован проект комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью 3,27 гектара, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
По его словам, данный проект подготовлен с учетом развития транспортной инфраструктуры. Данный участок находится между проспектом Мира, Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Водопроводным переулком. На нем будут построены объекты общественно-делового назначения.
«В границах участка расположен действующий вестибюль станции метро “Рижская” Калужско-Рижской линии, который будет сохранен в ходе КРТ. Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии – третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург», - уточнил Овчинский.
Он отметил, что в рамках КРТ построят 170 тыс. кв.м. недвижимости
«Свыше 134 тысяч “квадратов” придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров», -приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Программа комплексного развития территорий в бывших промзонах реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рязанской области после атаки БПЛА на предприятии произошел пожар
- В ОП призвали повысить маткапитал на второго ребенка почти до 1 млн рублей
- Уникальная гальваника: «Ультра Продакшн» вызвал ажиотаж в «Крокус Экспо»
- В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек
- Провал и санкции: Почему Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
- Россиянин Медведев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене
- Группа Ay Yola рассказала о вызовах на бис после выступления в Турции
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены восемь домов
- СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть
- Средства ПВО сбили за ночь 139 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru