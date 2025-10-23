Овчинский: У метро «Рижская» построят гостиницу в рамках КРТ

В Мещанском районе столицы, неподалеку от метро «Рижская» будет реализован проект комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью 3,27 гектара, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, данный проект подготовлен с учетом развития транспортной инфраструктуры. Данный участок находится между проспектом Мира, Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Водопроводным переулком. На нем будут построены объекты общественно-делового назначения.

«В границах участка расположен действующий вестибюль станции метро “Рижская” Калужско-Рижской линии, который будет сохранен в ходе КРТ. Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии – третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург», - уточнил Овчинский.

Он отметил, что в рамках КРТ построят 170 тыс. кв.м. недвижимости

«Свыше 134 тысяч “квадратов” придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров», -приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа комплексного развития территорий в бывших промзонах реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

