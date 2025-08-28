Овчинский: У метро «Рассказовка» построят жилье и деловые комплексы в рамках программы КРТ

Рядом с метро «Рассказовка» в Москве в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют четыре неэффективно используемых участка, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Участки, площадь которых превышает 9 гектаров, расположены на улицах Федосьино и Корнея Чуковского в районах Внуково и Ново-Переделкино.

«Город одобрил проект решения о комплексном развитии четырех участков у станции метро “Рассказовка”, входящих в один проект КРТ. На площадках построят 262 тысячи кв.м. недвижимости, включая 162,5 тысячи кв.м. жилья для реализации программы реновации», - сказал Овчинский.

По его словам, на этих территориях также построят три общественно-деловых комплекса, а на одном из участков появится ярмарка.

«В результате создадут свыше двух тысяч рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение восьми лет», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице на разных стадиях находятся более 330 проектов комплексного развития территорий.

