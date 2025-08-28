Овчинский: У метро «Рассказовка» построят жилье и деловые комплексы в рамках программы КРТ
Рядом с метро «Рассказовка» в Москве в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют четыре неэффективно используемых участка, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Участки, площадь которых превышает 9 гектаров, расположены на улицах Федосьино и Корнея Чуковского в районах Внуково и Ново-Переделкино.
«Город одобрил проект решения о комплексном развитии четырех участков у станции метро “Рассказовка”, входящих в один проект КРТ. На площадках построят 262 тысячи кв.м. недвижимости, включая 162,5 тысячи кв.м. жилья для реализации программы реновации», - сказал Овчинский.
По его словам, на этих территориях также построят три общественно-деловых комплекса, а на одном из участков появится ярмарка.
«В результате создадут свыше двух тысяч рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение восьми лет», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице на разных стадиях находятся более 330 проектов комплексного развития территорий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисиста Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи из-за поведения на US Open
- В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 млн рублей при продаже медизделий
- Одна против всех: Как Венгрия продолжает бороться с решениями ЕС по Украине
- Нилов: МРОТ в 2026 году увеличится на 20%
- На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ
- Алла Пугачева сохранила статус ИП в России
- «Благодарен судьбе за Стругацких»: Сокуров о создании фильма «Дни затмения»
- В Индии 15 человек погибли при обрушении самодельного дома
- Ким Чен Ын примет участие в военном параде в Китае
- Силы ПВО ночью уничтожили 102 украинских дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru