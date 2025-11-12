Овчинский: Свыше 90 семей переехали по реновации в новый дом на Никитинской улице

В новый дом на Никитинской улице (район Измайлово, ВАО), возведенный по программе реновации ветхого жилья, переехали свыше 90 семей. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Программа предусматривает расселение в Измайлове 59 старых домов. Ключи от нового жилья получат порядка 2600 семей.

«Более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Когда переселение завершится, на нежилом первом этаже откроются пункты выдачи заказов, аптеки, кафе, магазины и другие предприятия.

Поблизости расположены станция метро «Измайловская», Сиреневый сад, усадьба Измайлово, предприятия бытового обслуживания и учебные заведения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что построенные по программе реновации новые дома экономят по сравнению с пятиэтажными зданиями до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

