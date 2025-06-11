Овчинский: свыше 60 социально-бытовых объектов открылись в ЦАО по реновации
Более 60 объектов социально-бытовой инфраструктуры открылись на нежилых первых этажах новых домов по программе реновации в двух районах ЦАО. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего по программе реновации построят порядка 8000 нежилых помещений, в которых создадут свыше 200 тысяч рабочих мест.
По словам Овчинского, это позволяет развивать столичный малый и средний бизнес, а также улучшать инфраструктуру для горожан.
«На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений. Пять из них в Басманном районе – в основном там открыты точки торговли. Еще около 60 помещений – в Пресненском, здесь жители могут посетить кафе и салоны красоты, отвести ребенка в детский сад, получить товары в пунктах выдачи или обратиться в управляющую компанию», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru