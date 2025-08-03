Овчинский: Среднее время ожидания ответа оператора ЕКЦ сократилось в два раза

Среднее время ожидания ответа специалиста Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сократилось в два раза и теперь составляет не более 12 секунд. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Благодаря внедрению современных методов организации труда время ожидания ответа специалиста ЕКЦ сократилось с 20 секунд до минимального», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что совершенствование ЕКЦ является ключевым элементом стратегии по созданию комфортной среды для жителей, направленной на обеспечение быстрой и квалифицированной поддержки. Сокращение времени ожидания достигнуто благодаря внедрению «плавающей» маршрутизации, автоматически распределяющей обращения между операторами, а также системе моментальных предупреждений, позволяющей супервайзерам оперативно регулировать нагрузку и избегать очередей.

Овчинский напомнил, что ЕКЦ выступает основным каналом связи Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с жителями и застройщиками, обеспечивая оперативную помощь в оформлении документов и получении строительных разрешений. Благодаря слаженной работе специалистов граждане ежедневно решают вопросы и легко взаимодействуют с городскими службами, отметил Овчинский.

