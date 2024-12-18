Овчинский: смонтированы монолитные конструкции новостройки по реновации в Южном Тушине

Строители завершили монтаж монолитных конструкций, ведут устройство кровли и кладку наружных и внутренних стен в новостройке по программе реновации, которую строят на Окружной улице в Южном Тушине. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь новостройки — более 32 тысяч квадратных метров, из которых 18 тысяч займут 330 квартир. Шесть из них оборудуют для маломобильных граждан.

«На первых нежилых этажах откроют магазины, пункты выдачи заказов или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для горожан. В шаговой доступности от новостройки находятся общеобразовательные школы, детский сад, поликлиника и магазины», - отметил Овчинский.

Внешнюю отделку здания выполнят с применением системы вентилируемого фасада, в двух секциях предусмотрены восемь лифтов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат социальной инфраструктурой, в том числе детскими садами и школами.

