Овчинский: Слет молодых специалистов строительства Москвы собрал более 350 участников

Слет молодых специалистов строительной отрасли российской столицы собрал более 350 участников Молодежного совета Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Мероприятие уже в 17 раз провел Департамент градостроительной политики города Москвы.

Цель слета – популяризация профессий строительной сферы, формирование корпоративного духа, получение навыков командной работы, а также раскрытие личностного потенциала участников. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Уже 24 года Молодежный совет Комплекса градостроительной политики и строительства объединяет талантливую и энергичную молодежь, которая своим трудом строит лучший город на земле. Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности Градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На этот раз в слете приняли участие 33 команды. Молодые специалисты обменялись профессиональным опытом с более старшим поколением строителей. Мероприятие также способствовало установлению новых деловых контактов. Оно стало уже традиционной площадкой для укрепления кадрового резерва Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Московский Департамент градостроительной политики продолжает воплощать в жизнь программы по поддержке молодых специалистов и формированию кадрового резерва для реализации масштабных проектов развития столицы.

