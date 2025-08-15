Овчинский: Симулятор башенного крана представлен на выставке в «Манеже»

Симулятор башенного крана представили на выставке «Та самая Москва» в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, теперь любой желающий сможет наблюдать за возведением знаковых объектов столицы с высоты птичьего полета.

«Мы хотим, чтобы каждый житель столицы мог ощутить свою причастность к созданию современной, удобной и технологичной городской среды», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он также отметил, что эта инсталляция – не просто развлечение, а возможность для детей и взрослых по-новому взглянуть на то, как строится Москва, а также понять масштаб преобразований, которые ждут столицу в ближайшие годы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что симулятор будет доступен для всех посетителей выставки «Та самая Москва» до 31 августа включительно. Инсталляция позволит разглядеть процесс создания самых масштабных проектов города, в том числе, Центральный Московский ипподром, многофункциональный комплекс «Олимпийский», стадион имени Э.А. Стрельцова «Торпедо» и другие.

