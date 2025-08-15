Овчинский: Симулятор башенного крана представлен на выставке в «Манеже»
Симулятор башенного крана представили на выставке «Та самая Москва» в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, теперь любой желающий сможет наблюдать за возведением знаковых объектов столицы с высоты птичьего полета.
«Мы хотим, чтобы каждый житель столицы мог ощутить свою причастность к созданию современной, удобной и технологичной городской среды», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он также отметил, что эта инсталляция – не просто развлечение, а возможность для детей и взрослых по-новому взглянуть на то, как строится Москва, а также понять масштаб преобразований, которые ждут столицу в ближайшие годы.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что симулятор будет доступен для всех посетителей выставки «Та самая Москва» до 31 августа включительно. Инсталляция позволит разглядеть процесс создания самых масштабных проектов города, в том числе, Центральный Московский ипподром, многофункциональный комплекс «Олимпийский», стадион имени Э.А. Стрельцова «Торпедо» и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ
- Ученые оценили пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид
- Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках
- Чернышенко: Туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ в первом полугодии
- Под Рязанью загорелся цех завода «Эластик»
- Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в 2027 году
- В Брисбене высадят 2032 дерева в честь Олимпиады
- Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
- В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
- Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru