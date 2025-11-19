Овчинский: Шесть новых ЖК построят в центре Москвы по программе реновации

Шесть новых жилых комплексов появятся на месте снесенных по программе реновации ветхого жилья зданий в четырех районах центра Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Волновое переселение москвичей по программе реновации подразумевает строительство на месте сносимых домов новых ЖК. Это позволяет горожанам не переезжать в другой район, а столице — улучшить качество городской среды.

Новые жилые комплексы появятся в Пресненском, Таганском, Красносельском и Басманном районах. «Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. По словам Владислава Овчинского, рабочие также озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, построенные по программе реновации ветхого жилья, экономят по сравнению со старыми домами до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы возведения жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

