Овчинский: Шесть новых ЖК построят в центре Москвы по программе реновации
Шесть новых жилых комплексов появятся на месте снесенных по программе реновации ветхого жилья зданий в четырех районах центра Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Волновое переселение москвичей по программе реновации подразумевает строительство на месте сносимых домов новых ЖК. Это позволяет горожанам не переезжать в другой район, а столице — улучшить качество городской среды.
Новые жилые комплексы появятся в Пресненском, Таганском, Красносельском и Басманном районах. «Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. По словам Владислава Овчинского, рабочие также озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, построенные по программе реновации ветхого жилья, экономят по сравнению со старыми домами до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы возведения жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркачева выступила против создания открытого реестра педофилов
- СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
- Водители такси не спешат менять автомобили под закон о локализации
- Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
- В деле Миндича появилось имя Зеленского
- Кирьянов счел некритичным рекордный ущерб от экономических преступлений
- Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян и украинцев
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
- Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
- В Пензе загорелся торговый центр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru