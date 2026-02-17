Овчинский: Шесть домов построили по программе реновации в четырех районах САО

Шесть новых домов построили по программе реновации ветхого жилья на севере Москвы в декабре 2025 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новостройки появились в районах Аэропорт, Коптево, Дмитровский и Головинский. Суммарная площадь квартир в них — более 120 тысяч квадратных метров.

«В домах оборудованы комфортные подъезды с удобными входными группами, просторными и светлыми вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, где можно хранить личный инвентарь без необходимости занимать пространство в квартирах», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



На нежилых первых этажах откроются социально значимые инфраструктурные объекты — пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки, магазины и так далее.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что программа реновации в столице выполнена более чем на 25%. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства нового жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

