Овчинский: Семь новостроек передали под заселение по реновации в Косино-Ухтомском

Семь новостроек передали под заселение в московском районе Косино-Ухтомский с начала реализации программы реновации, три из них переданы с начала 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как также напомнил Овчинский, москвичи могут воспользоваться услугой «Помощь в переезде», получив бесплатно транспорт и грузчиков для перевозки вещей. Заказать ее можно на портале mos.ru.

В общей сложности в рамках программы намерены расселить 55 старых домов, расположенных в районе. В квартиры в новостройках переедут свыше двух тысяч семей.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы ее реализации вдвое. Он также отмечал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезжать в новостройки в 2026-2028 годах.

