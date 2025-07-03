Овчинский: Пятый дом по программе реновации построили в Текстильщиках

Пятый новый дом площадью около 15 тысяч «квадратов» построили по программе реновации ветхого жилья в районе Текстильщики (ЮВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новый дом построили на Грайвороновской улице. Из 140 квартир четыре приспособлены для маломобильных москвичей.



«Жилая площадь здания составляет 7,9 тысячи квадратных метров. В просторном подъезде предусмотрены помещение для консьержа, комната для хранения колясок и велосипедов, а также установлены четыре лифта. На первом нежилом этаже в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Поблизости находятся станции метро «Нижегородская» и «Стахановская», станция МЦК «Нижегородская», школы, детский сад и поликлиника.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что владельцами квартир по программе реновации стали 18 тысяч москвичей в 2025 году. Также градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

