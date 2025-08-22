Овчинский: Пять тысяч жителей Гольяново улучшат жилищные условия по проекту КРТ

В Москве по проекту комплексного развития территорий построят жилье по программе реновации в районе Гольяново. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



«В течение восьми лет назначенный городом оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизует пять участков общей площадью 8,53 гектара. Там планируется построить жилье для реализации программы реновации площадью 218,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь квартир в новостройках ориентировочно составит 131,7 тысячи квадратных метров. Таким образом, около 4,8 тысячи москвичей смогут улучшить свои жилищные условия», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По его словам, первые этажи жилых домов сделают нежилыми, где разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, благодаря чему в этом районе Москвы удастся создать дополнительно ещё более 470 рабочих мест.



В этом районе несколько общеобразовательных школ, детский сад и поликлиника. Рядом расположен Национальный парк «Лосиный Остров», а также Гольяновский и Бабаевский пруды.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже началось строительство новой станции метро «Гольяново».

