Овчинский: Подготовительные работы для строительства по реновации начались в ЗАО

Подготовительные работы для строительства домов в рамках программы реновации ветхого жилья начались в районах Очаково-Матвеевское и Можайский (ЗАО). Суммарная площадь двух ЖК составит порядка 155 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новые дома появятся на улицах Петра Алексеева и Матвеевской. Два жилых комплекса рассчитаны на 1591 квартиру общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку. «На первых нежилых этажах предусмотрены просторные подъезды, а также помещения под объекты инфраструктуры с отдельными инженерными коммуникациями и входными группами. Придомовые территории комплексно благоустроят, у новостроек оборудуют три детские и четыре спортивные площадки, а также три зоны для отдыха», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме, который возведут в Можайском районе, проектом предусмотрены 400 квартир, две из них приспособят для маломобильных жильцов. В Очаково-Матвеевском в свою очередь появятся пять отдельных корпусов разной этажности, из 1191 квартиры для таких жильцов приспособят десять помещений.

Районы отличаются развитой инфраструктурой — поблизости находятся места для прогулок, культурные центры, медицинские и образовательные учреждения, станции метро и остановки общественного транспорта.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

