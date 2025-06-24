Овчинский: По реновации расселили 16 домов в Дмитровском районе Москвы

Уже 16 домов в Дмитровском районе Москвы расселили по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, первые жильцы переехали в новостройку на Долгопрудной улице. На данный момент под заселение в районе передано шесть жилых комплексов. В общей сложности в рамках программы намерены расселить 55 старых домов, и переехать смогут более 11,5 тысячи москвичей.

«Из 16 расселенных зданий 15 уже снесли. Всего в Дмитровском районе новоселье отпраздновали более тысячи семей. Во дворах новостроек предусмотрено все для комфорта горожан: велодорожки, спортивные и детские площадки, озелененные зоны отдыха, а в шаговой доступности расположены учебные заведения и объекты социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В Москве также продолжает функционировать бесплатный сервис, который позволяет заказать перевозку вещей и воспользоваться помощью грузчиков. Заказ услуг доступен на портале mos.ru и в специальных центрах информирования в домах-новостройках.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новой жилой недвижимости.

Реновация, утвержденная в городе в 2017 году, затронет около миллиона жителей. Программа позволит расселить свыше пяти тысяч домов. При этом Собянин поручал ускорить темпы ее проведения вдвое.

