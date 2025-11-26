Овчинский: По проекту КРТ на западе Москвы появятся новые общественные пространства

На западе Москвы — в районах Филёвский Парк и Дорогомилово (ЗАО) — создадут благоустроенные общественные зоны в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Проект решения уже опубликован на портале mos.ru. По словам Овчинского, задача КРТ — формировать современную и удобную городскую среду. В данном случае предстоит реорганизовать два участка общей площадью 1,79 гектара. Срок реализации проекта — три года.

«Первый расположен в районе Филевский Парк, где рядом с жилой застройкой проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проложат пешеходные дорожки. В границах территории сохранят базу “Жилищник” района Филевский Парк. Другую площадку, в районе Дорогомилово, преобразуют в удобное пространство для прогулок и отдыха: оно дополнит зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа комплексного развития территорий преобразует бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки в функциональные городские пространства, которые органично интегрируются в городскую среду.

На текущий момент в Москве ведётся работа над 336 проектами КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс.га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

