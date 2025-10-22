Овчинский: Первый дом по проекту «Московские кварталы» построили в столице
Новый двухсекционный 18-этажный ЖК на 170 квартир суммарной площадью свыше 18 тысяч «квадратов» построили на Полярной улице (район Южное Медведково, СВАО) в рамках проекта «Московские кварталы». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский в интервью сайту «Москва 24».
По его словам, Москва контролирует строительство всех домов на каждом этапе по данной программе, поэтому жителей гарантированно обеспечат комфортными квартирами и благоустроенной территорией. В непосредственной близости от новостройки находятся детсады, школы и вся необходимая инфраструктура. «Рядом расположены живописные парки “Яуза” и “Свиблово” с исторической усадьбой. Москвичи уже оценили преимущества нового жилого комплекса: значительная часть квартир с разнообразными планировками была раскуплена еще на этапе строительства по договорам долевого участия», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Чаще всего будущие жильцы покупали однокомнатные квартиры, вторые по популярности — двухкомнатные квартиры, далее следует трехкомнатное жилье.
На нежилом первом этаже откроются кафе, предприятия бытовых нужд, аптеки и магазины. Безопасность детей гарантирует концепция «Двор без машин» — автомобиль можно оставить на подземном паркинге.
Квартиры в рамках проекта «Московские кварталы», запущенного в мае 2025 года, можно приобрести как в формате аукционов, так и через прямые продажи. Машино-места и коммерческие помещения можно приобрести через электронный аукцион. Жилые дома строят вместе с объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а на прилегающей территории создается безбарьерная среда.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru